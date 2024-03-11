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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:37

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında Cunda Adası'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var. Sanat camiasında parmakla gösterilen çift gözlerden uzak sakin bir aile hayatı yaşamayı tercih ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu görenler çok şaşırdı. Bakan dönüp bir daha baktı benzerlikleri ise şaşkınlık vericiydi. İşte merak edeler için Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu…

’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

ATV ekranlarının en çok izlenen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun babası kim biliyor musunuz?

’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.

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’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

Kenan İmirzalıoğlu, program sırasında babalık ile ilgili bir itirafta bulunmuştu.

’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

'Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum 'demişti.

’Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu’nu yan yana görenler şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

Güzel oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

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