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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 23:22

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Murat Kama isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi. İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorularına kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına 10'uncu soruda Islahat Fermanı'yla ilgili bir soru çıktı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı!

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Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

Yarışmacı Murat Kama isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

MİLYONER'E DAMGA VURAN ISLAHAT FERMANI SORUSU!

Onuncu soruda yarışmacının karşısına, "Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı, 300 bin TL'lik soruya cevap vermeyerek yarışmadan çekildi.

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