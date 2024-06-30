Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik Islahat Fermanı sorusu heyecan yarattı! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Murat Kama isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi. İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorularına kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına 10’uncu soruda Islahat Fermanı’yla ilgili bir soru çıktı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!