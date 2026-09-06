Kim Milyoner Olmak İster’de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de. Kim Milyoner Olmak İster 1248. Bölüm Fragmanı yayınlandı En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de.