Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?
Giriş Tarihi: 06.09.2026 07:47

Kim Milyoner Olmak İster'de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?

Oktay Kaynarca'nın sunduğu atv'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle bu akşam atv'de.

MAGAZİN SERVİSİ
  • ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster’de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster 1248. Bölüm Fragmanı yayınlandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster’de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kim Milyoner Olmak İster’de kıyasıya mücadele! 5 milyon TL sahibini bulacak mı?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA