Kırmızı mayosu ile rüküş ilan edilen Hande Erçel bu defa beyazlar içinde... Hande’nin yeni pozlarına Kerem’den ateş emojisi!

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son olarak paylaştığı kırmızı mayolu pozları ile sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Hande Erçel'i kırmızı mayosu ile kimi takipçiler çok beğenirken kimileri ise rüküş bulmuştu. Kısa süre sonra kırmızılı pozlarını silen Hande Erçel'den yeni kareler geldi. Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor. Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Hande Erçel son olarak beyaz mini şortu ile kombinlediği beyaz büstiyeri ile boy gösterdi. Hande Erçel'in beyaz şıklığına sevgilisi Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı ve ateş emojisi gönderdi. İşte Hande Erçel'in verdiği iddialı pozları...