Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...

Sosyal medya Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün son halini konuştu. 38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz yıllarda setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisi ile oyunculuğa geri dönmüştü. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda'nın Kumru'su olarak büyük beğeni toplamıştı. Aslıhan Gürbüz verdiği kilolar sonrası incecik oldu. İmaj tazeleyen Aslıhan Gürbüz'ün son hali ilgi odağı oldu. İşte Aslıhan Gürbüz'ün yeni imajı...