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Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 09:18

'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! ile poz veren olay oldu...

Sosyal medya 'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün son halini konuştu. 38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz yıllarda setlere ara vermiş ve 'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu. Aslıhan Gürbüz, 'nun kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisi ile oyunculuğa geri dönmüştü. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak olarak büyük beğeni toplamıştı. Aslıhan Gürbüz verdiği kilolar sonrası incecik oldu. İmaj tazeleyen ilgi odağı oldu. İşte ...

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...

Sosyal medya 'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün son halini konuştu.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...

38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz yıllarda setlere ara vermiş ve 'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu.

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...

Aslıhan Gürbüz, 'nun kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan dizisi ile oyunculuğa geri dönmüştü.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz son olarak 'nın Kumru'su olarak büyük beğeni toplamıştı.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz incecik oldu! Yeni imajı ile poz veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali olay oldu...

Aslıhan Gürbüz verdiği kilolar sonrası incecik oldu. İmaj tazeleyen ilgi odağı oldu. İşte ...

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