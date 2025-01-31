Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:59
"Kısmetimi kapatıyor" demişti! Simge Sağın'dan flaş Icardi yorumu: "Yeni ilişkisi..."
Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan aşk iddialarının merkezindeki Simge Sağın, Etiler'de objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz ay Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adının anılmasına tepki göstererek "Icardi kısmetimi kapatıyor" diyen ünlü şarkıcı, bu kez çok konuşulacak bir açıklamayla gündeme geldi. Icardi'nin ünlü Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiye dair sorulara yanıt veren Sağın, dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...