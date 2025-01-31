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Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:59

"Kısmetimi kapatıyor" demişti! Simge Sağın'dan flaş Icardi yorumu: "Yeni ilişkisi..."

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan aşk iddialarının merkezindeki Simge Sağın, Etiler'de objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz ay Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adının anılmasına tepki göstererek "Icardi kısmetimi kapatıyor" diyen ünlü şarkıcı, bu kez çok konuşulacak bir açıklamayla gündeme geldi. Icardi'nin ünlü Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiye dair sorulara yanıt veren Sağın, dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...

Kısmetimi kapatıyor demişti! Simge Sağın’dan flaş Icardi yorumu: Yeni ilişkisi...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Etiler'de objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağın, geçtiğimiz ay Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan aşk iddialarına da değindi. Daha önce bu söylentiler hakkında "Icardi kısmetimi kapatıyor" diyerek esprili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

Kısmetimi kapatıyor demişti! Simge Sağın’dan flaş Icardi yorumu: Yeni ilişkisi...

Son dönemde magazin gündeminde sıkça yer alan Icardi, ünlü Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor.

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Kısmetimi kapatıyor demişti! Simge Sağın’dan flaş Icardi yorumu: Yeni ilişkisi...

Bu ilişki hakkında da konuşan Simge Sağın, "Çok mutlu olsunlar" diyerek ikiliye mutluluk diledi. Aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında ise net bir açıklama yapmaktan kaçınan şarkıcı, özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirtti.

Kısmetimi kapatıyor demişti! Simge Sağın’dan flaş Icardi yorumu: Yeni ilişkisi...

Öte yandan, müzik kariyerine odaklandığını ifade eden Sağın, yeni projeleri üzerinde çalıştığını ve hayranlarını sürprizlerin beklediğini söyledi.

Kısmetimi kapatıyor demişti! Simge Sağın’dan flaş Icardi yorumu: Yeni ilişkisi...

Son dönemde sahne performanslarıyla büyük ilgi gören şarkıcı, konser takvimine dair detay vermese de yoğun bir programı olduğunu belirtti.

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