"Kısmetimi kapatıyor" demişti! Simge Sağın'dan flaş Icardi yorumu: "Yeni ilişkisi..."

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Etiler'de objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağın, geçtiğimiz ay Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan aşk iddialarına da değindi. Daha önce bu söylentiler hakkında "Icardi kısmetimi kapatıyor" diyerek esprili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.