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Haberler Galeri Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer'e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!
Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 08:12

Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer'e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setlerde olduğu kadar mutfakta da çok marifetli. Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu yine mutfaktaydı. Bu kez eşi Başak Dizer için elleriyle makarna açtı.

BÜLENT CANKURT
Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer’e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

nlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setlerde olduğu kadar mutfakta da çok marifetli. Yemek yapmayı çok seven hatta altı ay profesyonel aşçılık eğitimi bile alan Tatlıtuğ, boş zamanlarında kendini mutfağa atıyor.

Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer’e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a da ünlü oyuncunun elinden çıkan yemekleri test etmek kalıyor.

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Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer’e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu yine mutfaktaydı. Bu kez menüde makarna vardı ama hazır makarna almak istemedi ve kendi elleriyle açtı.

Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer’e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

Makarna hamurunu yoğurup spagetti şekline getirerek kuruması için asınca, eşi Başak Hanım da, makarnanın fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. Altına da "Kıvanç Şefim" yazdı.

Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer’e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

Ünlü oyuncuyla 2016 yılında evlenen, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, ne kadar şanslı; evinde bir şef var! Bu arada bu yıl nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alıp mutluluklarını perçinleyen çift, evliliği 'evcilik oyunu' sanıp dört ayda veya 44 günde boşanan ünlülere örnek olsun.

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