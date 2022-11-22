Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 08:12

Kıvanç şef yine döktürdü! Kıvanç Tatlıtuğ bu kez eşi Başak Dizer'e makarna açtı! 10 parmağında 10 marifet!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setlerde olduğu kadar mutfakta da çok marifetli. Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu yine mutfaktaydı. Bu kez eşi Başak Dizer için elleriyle makarna açtı.