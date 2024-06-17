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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 20:13

Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!

Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Gözde çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son olarak Tatlıtuğ, bu yıl 16 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Bugün ise ünlü oyuncu oğluyla yepyeni pozunu paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin kalpleri ısıtan o pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!

2016 yılında Paris'te evlenen ve mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandıran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ günümüzün en gözde çiftlerinden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!

İLK KEZ PAYLAŞTI

Ünlü çift, 2 yaşındaki oğullarının yüzünü sır gibi saklıyordu. Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun oğluyla pozuna beğeni yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!

TATİLE ÇIKTILAR

Ünlü oyuncu ve Başak Dizer, ABD'li oyuncu Nicolas Mouawad ve ailesiyle tatile çıktı.

KALPLERİ ISITAN O PAYLAŞIM!

Tatilden bugün de pozlar paylaşan ünlü oyuncunun oğluna beğeni ve yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Babalar Günü'ne özel bir başka pozu!

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