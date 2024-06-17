Giriş Tarihi: 17.06.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
20:13
Kıvanç Tatlıtuğ Babalar Günü’nde oğlu Kurt Efe’yle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve altın saçlı oğlunun kalpleri ısıtan o pozu!
Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Gözde çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son olarak Tatlıtuğ, bu yıl 16 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Bugün ise ünlü oyuncu oğluyla yepyeni pozunu paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin kalpleri ısıtan o pozu!