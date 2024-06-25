Kıvanç Tatlıtuğ'un sörf şovu bu sene de devam etti | Video
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her yaz yaptığı sörf şovunu bu sene de gerçekleştirdi. Bodrum'da tatilin keyfini çıkartan başarılı oyuncunun sörf görüntüleri, beğeni ve yorum yağmurunca tutuldu.
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