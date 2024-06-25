Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan sörf şov!

Giriş Tarihi: 25.06.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
13:35
Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Gözde çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Tatlıtuğ çifti şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Yalıkavak'ta jet-surf yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde profesyonellere taş çıkartan bir performans sergiledi.