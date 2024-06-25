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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan sörf şov!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:35

Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan sörf şov!

Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Gözde çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Tatlıtuğ çifti şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Yalıkavak'ta jet-surf yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde profesyonellere taş çıkartan bir performans sergiledi.

Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan sörf şov!

2016 yılında Paris'te evlenen ve mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandıran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ günümüzün en gözde çiftlerinden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan sörf şov!

İLK KEZ PAYLAŞMIŞTI

Ünlü çift, 2 yaşındaki oğullarının yüzünü sır gibi saklıyordu. Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan sörf şov!

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun oğluyla pozuna beğeni yağmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Babalar Günü'ne özel bir başka pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan sörf şov!

Tatlıtuğ çifti şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Yalıkavak'ta jet-surf yaparken görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ denizde de karizmasını konuşturdu! Tam bir aksiyon adamı olan Kıvanç Tatlıtuğ’dan sörf şov!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde profesyonellere taş çıkartan bir performans sergiledi.

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