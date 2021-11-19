Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 2016 yılında Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten önceki gün müjdeli haber geldi. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken Tatlıtuğ ailesinin bebek beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Başak Dizer haberi doğrularken, Kıvanç Tatlıtuğ ile annesi Nurten Tatlıtuğ'dan art arda açıklamalar geldi. En büyük merak konusu ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin cinsiyetiydi. Sonunda gözde çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu! İşte detaylar...