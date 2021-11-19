Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

"İSMİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİK"

Dün gazetecilerle sohbet eden Tatlıtuğ, 'Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin.