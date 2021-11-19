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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 15:18

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 2016 yılında Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten önceki gün müjdeli haber geldi. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken Tatlıtuğ ailesinin bebek beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Başak Dizer haberi doğrularken, Kıvanç Tatlıtuğ ile annesi Nurten Tatlıtuğ'dan art arda açıklamalar geldi. En büyük merak konusu ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin cinsiyetiydi. Sonunda gözde çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu! İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

2016 yılında yurt dışında dünyaevine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti şimdilerde Bebek heyecanı yaşıyor. Anne ve baba olmak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

44 yaşındaki Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik iddiası için Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

"İSMİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİK"

Dün gazetecilerle sohbet eden Tatlıtuğ, 'Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik. Cinsiyet isim… Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik akışına bıraktık.' ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Güzel haber sosyal medyada bayram havası estirdi!

"ERKEK BEBEKLERİ OLACAK"

"2. Sayfa" programında yer alan habere göre, ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. İlk kez bebek heyecanı yaşan ikilinin erkek bebeği olacak.

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