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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 18:58

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, aile hayatıyla adından söz ettiren çiftler arasında. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, mutluluklarını oğulları Kurt Efe'yle taçlandırdı. Babasına benzeyen minik Kurt Efe, bugün annesi Başak Dizer'le önce doktora gitti, ardından da gezmeye çıktı. Annesiyle bir balıkçıya giden minik Kurt Efe, tezgahtaki bütün balıkları eliyle sevdi. O anları ise Başak Dizer sosyal medyada paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin sevimli anları!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

TATİLİN TADINI ÇIKARDILAR

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

ÖNCE DOKTORA ARDINDAN GEZMEYE!

Babasına benzeyen minik Kurt Efe, bugün annesi Başak Dizer'le önce doktora gitti, ardından da gezmeye çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

KURT EFE'NİN BALIKLA İMTİHANI

Annesiyle bir balıkçıya giden minik Kurt Efe, tezgahtaki bütün balıkları eliyle sevdi. O anları ise Başak Dizer sosyal medyada paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin sevimli halleri! Kurt Efe'nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin sevimli anları!

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