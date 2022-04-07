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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…
Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 22:06

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Ünlü çift, bebeklerinin isimlerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. 6 yıl evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir erkek bebek bekleyen çift, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ, 8 aylık hamile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Ünlü çiftten bugün yeni bir poz geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Kıvanç Tatlıtuğ, 8 aylık hamile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer karnı burnunda pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

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