Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 22:06

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çocuklarını kucaklarına almaya sayılı günler kala…

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Ünlü çift, bebeklerinin isimlerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. 6 yıl evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir erkek bebek bekleyen çift, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ, 8 aylık hamile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.