Giriş Tarihi: 23.07.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 15:53

Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 yaşındaki oğlu Kurt Efe'ye daha fazla zaman ayırmak için yeni bir karar aldı.