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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe için radikal karar
Giriş Tarihi: 23.07.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 15:53

Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 yaşındaki oğlu Kurt Efe'ye daha fazla zaman ayırmak için yeni bir karar aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Kıvanç Tatlıtuğ son olarak oğlu Kurt Efe'ye daha fazla zaman ayırmak için yeni bir karar aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

8 saat sete, 18 saat Kurt Efe'ye

Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 yaşındaki oğlu Efe'nin her anına tanık olmak için setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan babalık kuralı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe için radikal karar

Öte yandan Yalıkavak'ta tatilde olan çift geçen günlerde alışveriş yaparken görüntülenmişti.

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