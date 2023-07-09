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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı
Giriş Tarihi: 09.07.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:11

Kıvanç Tatlıtuğ'nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" sözleriyle adeta eşine aşkını haykırmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran 46 yaşındaki Başak Dizer son olarak mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ’nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı

Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

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Kıvanç Tatlıtuğ’nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı

Güzelliği ve zarafeti ile herkesin hayran olduğu yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u büyülemeyi başaran Başak Dizer son olarak mayolu pozlarıyla mest etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’nun 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti! Genç kızlara taş çıkardı

46 yaşındaki Başak Dizer, mavi mayolu pozlarını paylaştı. Dizer, fit fiziği ile genç kızlara taş çıkardı.

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