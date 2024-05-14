Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:34
Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip, polise yakalandığı ortaya çıktı. Civelek'in torbacı olduğu şüphelenilen iki kişinin üst araması yapılırken polise 'Malları getirdin mi' dediği öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...