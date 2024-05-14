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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:34

Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip, polise yakalandığı ortaya çıktı. Civelek'in torbacı olduğu şüphelenilen iki kişinin üst araması yapılırken polise 'Malları getirdin mi' dediği öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlarda izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek can veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen oyuncu Feyza Civelek değişimi ile dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

Feyza Civelek, 21 kilo vererek adeta erimişti.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

28 yaşındaki oyuncu, 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

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