Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkışmıştı...

Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlarda izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek can veriyor.