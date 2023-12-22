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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın çocukluk karesine yorum yağdı! "E küçüklükten belliymiş..."
Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:33

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın çocukluk karesine yorum yağdı! "E küçüklükten belliymiş..."

Kırmızı Oda dizisindeki Meliha rolüyle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Evrim Alasya son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisi ile gönülleri fethetti. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya kariyerinin en parlak olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Evrim Alasya'nın ortaya çıkan çocukluk karesini gören hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı. "Gülüşün hiç değişmemiş Kıvılcım" "Gözlerinin ışıltısından belliymiş" yorumları yapılan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu... İşte Evrim Alasya'nın nostaljik karesi...

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın çocukluk karesine yorum yağdı! E küçüklükten belliymiş...

44 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya son dönemde kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Önce Kırmızı Oda'daki Meliha rolü sonra Akrep'te Ferda ve şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı olarak adeta oyunculukta devleşti.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın çocukluk karesine yorum yağdı! E küçüklükten belliymiş...

Güzel oyuncu Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansı ile gönülleri fethetti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın çocukluk karesine yorum yağdı! E küçüklükten belliymiş...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın çocukluk karesine yorum yağdı! E küçüklükten belliymiş...

Evrim Alasya'nın ortaya çıkan çocukluk karesini gören hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın çocukluk karesine yorum yağdı! E küçüklükten belliymiş...

İşte Evrim Alasya'nın nostaljik karesi...

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