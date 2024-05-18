Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:08
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının güzel eşi...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...