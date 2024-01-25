Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:04
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç "Turkish Drama Gala"ya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10'uncu yılı sebebiyle Miami'de özel olarak düzenlenen Türk Drama Gecesi'ne katıldı. Daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplayan Barış Kılıç'a gecede eşi de eşlik etti. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...