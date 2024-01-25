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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç "Turkish Drama Gala"ya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:04

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç "Turkish Drama Gala"ya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10'uncu yılı sebebiyle Miami'de özel olarak düzenlenen Türk Drama Gecesi'ne katıldı. Daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplayan Barış Kılıç'a gecede eşi de eşlik etti. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç Turkish Drama Galaya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...

Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren 45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, son olarak Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10'uncu yılı sebebiyle Miami'de özel olarak düzenlenen Türk Drama Gecesi'ne katıldı. Daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplayan Barış Kılıç'a gecede eşi de eşlik etti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç Turkish Drama Galaya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç Turkish Drama Galaya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...

"Turkish Drama Gala"da eşini yalnız bırakmayan Ayşegül Kılıç, zarif görüntüsü ile beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç Turkish Drama Galaya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...

Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç Turkish Drama Galaya güzel eşi ile katıldı! İşte Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

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