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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın güzel eşi...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:26

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın güzel eşi...

Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Barış Kılıç, yakışıklığının yanı sıra çok da iyi bir aile babası! İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç’ın güzel eşi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç’ın güzel eşi...

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç’ın güzel eşi...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası!

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç’ın güzel eşi...

Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi güzelliğiyle baş döndürdü! İşte yakışıklı oyuncu Barış Kılıç’ın güzel eşi...

Barış Kılıç, 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

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