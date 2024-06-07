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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Pinko Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:48

Kızılcık Şerbeti'nin Pinko Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

Kızılcık Şerbeti sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Kaan Taşaner'in de katıldığı Kızılcık Şerbeti oyuncuları ile dikkat çekiyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Sibel Taşçıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi...

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, nam-ı diğer Pinko dizideki performansıyla her hafta adından söz ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizide her karakter ayrı konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

Kızılcık Şerbeti’nin Pinko Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun kocası da tanıdık çıktı! Meğer yakışıklı oyuncu ile...

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

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