Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 14:07

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan 72 yaşına bastı! Oyuncu Ayşecan Tatari'den annesinin doğum gününde duygu yüklü kutlama!

Kızılcık Şerbeti dizisinin usta isimlerinden sanatçı Aliye Uzunatağan, başarılı oyunculuk kariyeri ile uzun yıllardır göz önünde. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan 1967 yılından beri etkin bir biçimde sürdürdüğü oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Aliye Uzunatağan, son olarak ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan dün 72 yaşına bastı. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi olan Aliye Uzunatağan'ın doğum gününde kalpleri ısıtan bir kutlama geldi. Set dışındaki vaktini torun sevmeyle geçiren annesi Aliye Uzunatağan ile kızı minik Müjgan'ın karesinin paylaşan Ayşecan Tatari "İyi ki doğdun anneanne. Seni çok seviyoruz" notunu düştü. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın torunu Müjgan ile beğeni yağan karesi...