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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan'ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:46

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan'ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın'ın yıldızıymış...

Kızılcık Şerbeti dizisinin usta isimlerinden sanatçı Aliye Uzunatağan, başarılı oyunculuk kariyeri ile uzun yıllardır göz önünde. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan 1967 yılından beri etkin bir biçimde sürdürdüğü oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Aliye Uzunatağan, son olarak ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın hayatı merak konusu oldu. Ekranların unutulmaz dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızının usta oyuncunun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Üstelik Aliye Uzunatağan'ın damadı da çok ünlü bir oyuncu... İşte set dışındaki vaktini torun sevmeyle geçiren Aliye Uzunatağan'ın kızı ve damadı...

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i olarak ekranlarda boy gösteren Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya gelmiş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmendir.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Birçok sinema filminde ve dizide rol almış; seslendirme çalışmaları yapmıştır.

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Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra karakterinin seslendirmesini yapmasıyla bilinir.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Aliye Uzunatağan, Dolunay Soysert, Günay Karacaoğlu, Mustafa Üstündağ, İlker Ayrık, Ahu Türkpençe gibi oyuncuların öğretmenliğini yapmıştır.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın kızı da damadı da oyuncu! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızıymış...

Cansu Dere, Selma Ergeç, Nefise Karatay, Naz Elmas gibi isimlere de koçluk yapmıştır.

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