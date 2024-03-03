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Haberler Galeri Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 14:12

Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!

4 aylık hamile çiçeği burnunda anne adayı Burcu Biricik, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Burcu Biricik'in 'Kendisinin ilk alışverişi yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. "Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozları gelmişti. İşte karnı burnunda olan Burcu Biricik, kızı için böyle alışveriş yaptı…

Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!

Karnı burnunda olan Burcu Biricik, kızı için böyle alışveriş yaptı… Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...

Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu.

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Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncudan müjdeli haber gelmişti.

Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!

Burcu Biricik'in 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik bebek alışverişine çıktı! 4 aylık hamile taze anne Burcu Biricik’in paylaşımı gülümsetti!

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

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