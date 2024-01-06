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Haberler Galeri Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:04

Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Sevenlerini korkutan Kobra Murat'tan iyi haber geldi! Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kobra Murat'ın doktorlarına vedası da kendine has oldu. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler soluğu hastanede almıştı. Ölüm tehlikesi Kobra Murat sevenlerinden dua ve helallik istemişti. İyileşen Kobra Murat hastaneden darbuka eşliğinde göbek atarak çıktı. İşte o anlar...

Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Şov dünyasının eğlendiren isimlerinden Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden almıştı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yapmıştı.

Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış.

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Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı | Video

Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Sevenlerini korkutan Kobra Murat'tan iyi haber geldi!

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