Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:04
Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!
Sevenlerini korkutan Kobra Murat'tan iyi haber geldi! Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kobra Murat'ın doktorlarına vedası da kendine has oldu. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler soluğu hastanede almıştı. Ölüm tehlikesi Kobra Murat sevenlerinden dua ve helallik istemişti. İyileşen Kobra Murat hastaneden darbuka eşliğinde göbek atarak çıktı. İşte o anlar...