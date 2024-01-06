Kobra Murat hayranlarını korkutmuştu! Bağırsakları çatlayan Kobra Murat iyileştiği hastaneden göbek atarak çıktı!

Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.