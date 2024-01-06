Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video
Ünlü müzisyen Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde bağırsağının çatladığını duyurmuştu. 48 yaşındaki Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle ameliyata alınacağını açıklamıştı. Taburcu olan Kobra Murat, hastaneden göbek atarak çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:47
Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video 06.01.2024 | 10:01
00:16
00:18
Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video 05.01.2024 | 10:29
00:43
Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! | Video 01.01.2024 | 12:56
00:21
00:29
Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin sevimli hallerine beğeni yağdı | Video 29.12.2023 | 10:09
00:31
01:30
00:57
00:44
00:22
Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin, sevenlerine video gönderdi | Video 25.12.2023 | 10:33
03:47
01:28
00:13
00:45
03:12
00:19
Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti | Video 20.12.2023 | 14:44
00:33
03:15
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Burak Özçivit’in konuşması | Video 19.12.2023 | 20:22
06:59
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Ata Demirer'in konuşması | Video 19.12.2023 | 20:31