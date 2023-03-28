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Haberler Galeri Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:22

Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi...

"Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi. İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu.

Köksal Engür’ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Seslendirme sanatçısı, Sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Köksal Engür’ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

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Köksal Engür’ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti | Video

Köksal Engür’ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu. Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür Abimi'zin cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camisi arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur" dedi.

Köksal Engür’ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun’un aksakallı dedesiydi...

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

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