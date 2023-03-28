Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
09:22
Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu! Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi...
"Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi. İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu.