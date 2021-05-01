Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

AYŞİN ATAV KARİYER

1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Aslen tiyatro sanatçısı olan Ayşin Atav, seslendirme yönetmenliği de yapmaktadır. Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri: gelinlik kızlar filminde Sadri Alışık'ın lale adlı kızını, Gülüzar filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini, Korkusuz Korkak filminde Sevil'i canlandırmıştır.