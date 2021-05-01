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Haberler Galeri Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:10

'ın 'i 'a yıllar acımadı! 'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

'ın efsane filmlerinde rol alan usta oyuncular araştırılıyor, son halleri oldukça merak ediliyor. Gözlerden kaybolan bazı isimler, yıllar sonra ortaya çıkınca değişimleriyle hayranlarını şoke ediyor. O isimlerden biri de; filminde 'ın efsane ismi Kemal Sunal ile birlikte rol alan oldu. Ayşin Atav'ın son hali, görenleri şaşırttı. Korkusuz Korkak'ta güzeller güzeli 'i canlandıran Atav'ı görenler "Yıllar ona acımamış" dedi. İşte ünlü oyuncuların son hallerini sizler için derledik...

Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen 'ın en unutulmaz rolü '' filmindeki Sevil Hemşire rolüydü.

Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzel hemşire rolünün altından başarıyla kalkan Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

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Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Yıllar tüm güzellerine acımadığı gibi ona da acımadı. Ancak filmdeki gibi hala güler yüzlü.

Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

AYŞİN ATAV'IN ANNESİ DE YEŞİLÇAM'DAN...

Tiyatro kökenli aileden gelen 'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan bir tık daha fazla tanınıyor. Ayşin Atav, 'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı.

Korkusuz Korkak'ın hemşire Sevil'i Ayşin Atav'a yıllar acımadı! Yeşilçam'ın yıldızlarından Ayşin Atav'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

AYŞİN ATAV KARİYER

1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Aslen tiyatro sanatçısı olan , seslendirme yönetmenliği de yapmaktadır. Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri: gelinlik kızlar filminde Sadri Alışık'ın lale adlı kızını, Gülüzar filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini, filminde Sevil'i canlandırmıştır.

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