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Haberler Galeri Körpecik anne Pınar Altuğ'a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ'un kızı Su'nun değişimi büyüledi!
Giriş Tarihi: 16.09.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 14:26

Körpecik anne Pınar Altuğ'a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ'un kızı Su'nun değişimi büyüledi!

Güzel anne Pınar Altuğ'dan nostaljik paylaşım geldi! Pınar Altuğ kızı Su'nun yeni doğduğu zamanlardan karesini paylaştı. 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Çift mutlu evliliklerinden olan kızlarına Su adını vermişti. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sövgüleri topluyor. Sosyal medya son olarak 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un körpecik bir anneykenki halini konuştu. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ'un kızı Su'nun son hali ise hayran bıraktı. Babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su Atacan şimdilerde annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetişti. İşte Pınar Altuğ'un anne olduğu dönemlerden karesi ve kızı Su Atacan'ın değişimi...

Körpecik anne Pınar Altuğ’a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ’un kızı Su’nun değişimi büyüledi!

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

Körpecik anne Pınar Altuğ’a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ’un kızı Su’nun değişimi büyüledi!

12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu.

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Körpecik anne Pınar Altuğ’a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ’un kızı Su’nun değişimi büyüledi!

Çiftin mutlu evliliklerinden Su adını verdikleri bir kızları olmuştu.

Körpecik anne Pınar Altuğ’a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ’un kızı Su’nun değişimi büyüledi!

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü, o artık bi liseli. Kızı ile sık sık mutfak paylaşımları yapan Pınar Altuğ bu defa kızının yeni okul dönemini paylaştığı kare ile kutlamıştı. Pınar Altuğ'dan kızı Su ile yeni kare geldi.

Körpecik anne Pınar Altuğ’a hayran bıraktı! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ’un kızı Su’nun değişimi büyüledi!

Sosyal medya son olarak 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un körpecik bir anneykenki halini konuştu.

Pınar Altuğ yaptığı tbt paylaşımına "Perşembe bitmeden yakalayayım #2009 Su yeni doğmuştu. Canım Moet yanımda, Su arabasında🥰 Hatırladın mı kocam?" notunu düştü.

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