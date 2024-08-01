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Haberler Galeri Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural'dan annesi Sibel Can'ın yaş gününde nostaljik kutlama!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:30

Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural'dan annesi Sibel Can'ın yaş gününde nostaljik kutlama!

Bugün 54. yaş günü olan sevilen sanatçı Sibel Can'a hayranlarından tebrik mesajları yağıyor. "Maşallah kim der ki 54 yaşında" yorumları yapılan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama gelmişti. Güçlü sesi, kıvrak dansları ve güzelliğiyle mest eden Sibel Can'ın şimdilerde her biri yetişkin olan üç evladı var. Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural son olarak annesi Sibel Can'ın doğum gününü nostaljik kareler ile kutladı. Körpecik anne Sibel Can'a beğeni ve yorum yağdı... İşte genç yaşta anne olan Sibel Can'ın kızı Melisa ile nostaljik kareleri...

Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’ın yaş gününde nostaljik kutlama!

Sanat camiasının sevilen isimlerinden Sibel Can 54. yaşını kutluyor... Güzel sanatçıya hayranlarından tebrik mesajları yağarken "Maşallah hiç göstermiyor" yorumları da yağdı... Sibel Can ilk kutlamayı çocuklarıyla yapmıştı...

Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’ın yaş gününde nostaljik kutlama!

Güçlü sesi, kıvrak dansları ve güzelliğiyle yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can aynı zamanda çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen bir anne.

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Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’ın yaş gününde nostaljik kutlama!

Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile oğlu Engincan Ural'ın ardından, güzel sanatçı Sulhi Aksüt ile gerçekleştirdiği evliliğinde de oğlu Emir Aksüt'ü kucağına almıştı.

Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’ın yaş gününde nostaljik kutlama!

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural son olarak annelerinin doğum günü için hazırladıkları sürpriz kutlamadan paylaşımda bulunmuştu... Sibel Can'ın çocukları ile karesine yorum yağmıştı...

Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’ın yaş gününde nostaljik kutlama!

1 Ağustos doğumlu olan Sibel Can'ın kızı Melisa, oğulları Engincan ve Emir ile doğum günü pozu ilgi odağı olmuştu...

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