Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
11:30
Körpecik anne Sibel Can hayran bıraktı! Melisa Ural'dan annesi Sibel Can'ın yaş gününde nostaljik kutlama!
Bugün 54. yaş günü olan sevilen sanatçı Sibel Can'a hayranlarından tebrik mesajları yağıyor. "Maşallah kim der ki 54 yaşında" yorumları yapılan Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama gelmişti. Güçlü sesi, kıvrak dansları ve güzelliğiyle mest eden Sibel Can'ın şimdilerde her biri yetişkin olan üç evladı var. Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural son olarak annesi Sibel Can'ın doğum gününü nostaljik kareler ile kutladı. Körpecik anne Sibel Can'a beğeni ve yorum yağdı... İşte genç yaşta anne olan Sibel Can'ın kızı Melisa ile nostaljik kareleri...