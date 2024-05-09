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Haberler Galeri Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar'a övgüler yağdırdı! "Kimseyi gormedim ben senden daha güzel"
Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:24

Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar'a övgüler yağdırdı! "Kimseyi gormedim ben senden daha güzel"

Hiç kuşkusuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından olan Hülya Avşar gençlik karesi ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Seren Serengil, sosyal medya hesabından paylaştığı Hülya Avşar'ın kariyerinin ilk yıllarına ait olan fotoğrafına "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" notunu düştü. Seren Serengil'in paylaşımı sonrası Hülya Avşar'a övgü dolu yorumlar yağdı. Hülya Avşar'ın karesi "Su gibi" dedirtti... İşte güzelliği ve fit hali ile yaşıtlarını kıskandıran Hülya Avşar'ın gençlik karesi...

Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar’a övgüler yağdırdı! Kimseyi gormedim ben senden daha güzel

60 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın kariyerinin ilk yıllarındaki karesi "Böyle güzellik görülmedi" dedirtti...

Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar’a övgüler yağdırdı! Kimseyi gormedim ben senden daha güzel

Hiç kuşkusuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından olan Hülya Avşar gençlik karesi ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar’a övgüler yağdırdı! Kimseyi gormedim ben senden daha güzel

Seren Serengil, sosyal medya hesabından paylaştığı Hülya Avşar'ın kariyerinin ilk yıllarına ait olan fotoğrafına "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" notunu düştü.

Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar’a övgüler yağdırdı! Kimseyi gormedim ben senden daha güzel

Seren Serengil'in paylaşımı sonrası Hülya Avşar'a övgü dolu yorumlar yağdı.

Körpecik Hülya su gibi! Seren Serengil gençlik karesini paylaştığı Hülya Avşar’a övgüler yağdırdı! Kimseyi gormedim ben senden daha güzel

İşte güzelliği ve fit hali ile yaşıtlarını kıskandıran Hülya Avşar'ın gençlik karesi...

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