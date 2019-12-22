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  • Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

’in ’i güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

Çocuk dizleri denince akla ilk gelen dizilerden biri de dizisidir. Köstebekgiller dizisinde karakterini canlandıran 'nin yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoke oldu. Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Asena Keskinci artık büyüdü, genç kız oldu. Güzelliği ile adeta herkesi büyüleyen genç oyuncunun son halini görenler çok beğeniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte merak edenler için Köstebekgillerin Pelin'i Asena Keskinci'nin ve çocuk ünlülerin değişimleri…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 17:02
Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

Herkes onu 'in 'i olarak tanımıştı. 'nin değişimini görenler gözlerine inanamıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Asena Keskinci her haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Herhangi bir oyunculuk eğitimi almamasına ve küçük yaşına rağmen kendi çabalarıyla gayet iyi performanslar sergilemiş ve birçok yapımda rol almıştır. Köstebekgiller'in Pelin'i Asena Keskinci'nin sosyal medyadaki son paylaşımlarını görenler genç oyuncuyu çok beğendiklerini dile getiriyor. Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımlarını takip eden hayranları genç oyuncunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor. İşte genç oyuncu Asena Ksekinci ve diğer çocuk ünlülerin yıllar içindeki büyük değişimleri…

Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

BİRSU DEMİR

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Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!
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Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!
Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!
Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

ZEYNEP ÖZKAYA

Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!
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