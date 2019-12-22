Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

Herkes onu Köstebekgiller'in Pelin'i olarak tanımıştı. Genç oyuncu Asena Keskinci'nin değişimini görenler gözlerine inanamıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Asena Keskinci her haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Herhangi bir oyunculuk eğitimi almamasına ve küçük yaşına rağmen kendi çabalarıyla gayet iyi performanslar sergilemiş ve birçok yapımda rol almıştır. Köstebekgiller'in Pelin'i Asena Keskinci'nin sosyal medyadaki son paylaşımlarını görenler genç oyuncuyu çok beğendiklerini dile getiriyor. Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımlarını takip eden hayranları genç oyuncunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor. İşte genç oyuncu Asena Ksekinci ve diğer çocuk ünlülerin yıllar içindeki büyük değişimleri…