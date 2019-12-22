Köstebekgiller’in Pelin’i Asena Keskinci güzelliğiyle hayran bıraktı! Son halini görenler inanamadı!

Çocuk dizleri denince akla ilk gelen dizilerden biri de Köstebekgiller dizisidir. Köstebekgiller dizisinde Pelin karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoke oldu. Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Asena Keskinci artık büyüdü, genç kız oldu. Güzelliği ile adeta herkesi büyüleyen genç oyuncunun son halini görenler çok beğeniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte merak edenler için Köstebekgillerin Pelin'i Asena Keskinci'nin ve çocuk ünlülerin değişimleri…