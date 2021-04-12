Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verdi kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

'Kurtlar Vadisi'nde Hakime Birsen rolü ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Aylin Mirva Sağlam, verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde. Değişimi ile dudak uçuklatan başarılı oyuncu Aylin Mirva Sağlam 3 yılda 50 kilo vererek öyle bir değişti ki onu kimse tanıyamadı. Zayıflama sürecinde kendisine en çok Kurtlar Vadisi Pusu'dan oyuncu arkadaşı, yakın dostu Çiğdem Batur'un destek olduğunu dile getiren Aylin Mirva Sağlam "Diyet öncesi 130 kiloydum." dedi... İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Hakime Birsen'i Aylin Mirva Sağlam'ın son hali...