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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:48

’nin 'i oyuncu 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

''nde rolü ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu , verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde. Değişimi ile dudak uçuklatan başarılı oyuncu Aylin Mirva Sağlam 3 yılda 50 kilo vererek öyle bir değişti ki onu kimse tanıyamadı. Zayıflama sürecinde kendisine en çok 'dan oyuncu arkadaşı, yakın dostu 'un destek olduğunu dile getiren Aylin Mirva Sağlam " öncesi 130 kiloydum." dedi... İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Hakime Birsen'i Aylin Mirva Sağlam'ın son hali...

ÖMER KARAHAN
Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

''nde rolü ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu , verdiği kilolar sonrası tanınmaz halde.

Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

Değişimi ile dudak uçuklatan başarılı oyuncu 3 yılda 50 kilo vererek öyle bir değişti ki onu kimse tanıyamadı.

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Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

Zayıflama sürecinde kendisine en çok 'dan oyuncu arkadaşı, yakın dostu 'un destek olduğunu dile getiren " öncesi 130 kiloydum." dedi...

Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

3 yıl içinde tam 50 kilo veren Sağlam, şöyle konuştu: "Fiziksel kusurlara takılan, kilo, boy, yara izi gibi şekilci şeyleri önemseyen insanları karakter olarak kusurlu, küçük ve zayıf bulurum. Bu yüzden kilolu olmak beni hiç rahatsız etmedi. "

Kurtlar Vadisi’nin Hakime Birsen'i oyuncu Aylin Mirva Sağlam 50 kilo verince kimse tanıyamadı! Aylin Mirva Sağlam'ın değişimi olay oldu...

"3 yıla yakın sürdü bu değişim. Ben eskiden çok kilolu değildim. Ama birçok projede yer almama rağmen işin tatlı yanı en çok kilolu halimle ekranlarda yer aldım. Sonrasında hayatımda çok bir değişim olmadı."

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