Giriş Tarihi: 27.10.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 18:07

Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!

Kuruluş Osman dizisinin devamı olarak yayın hayatını sürdürecek olan "Kuruluş Orhan" dizisi, yeni sezona merhaba demek için geri sayıma başladı. 29 Ekim Çarşamba günü atv ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan, bugün Bozdağ Film Platoları'nda yeni sezon lansmanını gerçekleştirdi. Yeni hikayesi ve kadrosuna kattığı usta isimlerle sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu; yeni yayın dönemini, hazırlık sürecini ve ekip arasındaki uyumu Sabah.com.tr'ye anlattı.

YASEMİN DURNA
Yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, rolü ve set süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Yeni bir oyuncu kadrosu, yeni bir senaryo, yeni bir reji var. Bu bize çok pozitif dönecek" diyen oyuncu, dizinin yepyeni bir enerjiyle başladığını söyledi. Bozdağ Film Platoları'ndaki atmosferi "Gerçekten devasa, kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle anlatan Yazıcıoğlu, sosyal medyadaki yorumlara da değindi: "Çok vaktim olmuyor ama insanların güzel tepkilerini duyuyorum, hepsine teşekkür ederim." Filistin'de yaşanan insanlık dramına da sessiz kalmayan oyuncu, "Bu bir insanlık suçu, bir an önce son bulmasını diliyorum" diyerek duyarlılığını dile getirdi. İşte röportajın tüm detayları…

-"Kuruluş Orhan" dönemi hayırlı olsun. Neler bekliyor bizleri yeni sezonda?

Çok güzel bir sezon bekliyor, çok güzel bir bölüm bekliyor. Ben de seyirciyle beraber izleyeceğim zaten. Aynı heyecanı paylaşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım.

-Sizinle yepyeni bir dönem başlıyor. Hazırlık sürecinizi merak ediyorum…

Biliyorsun yeni bir oyuncu kadrosu var. Yeni bir reji var. Yeni bir senaryo var. Onun bize çok pozitif döneceğini düşünüyorum.

Çok heyecanlı, bol aksiyonlu, bol dramalı bir sezon olacağını düşünüyorum açıkçası. Detaylarını Mehmet Bey'e (Bozdağ) sorabilirsiniz. O daha iyi bilir (gülüyor).

EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM

-Platoya ilk girdiğinizde ne hissettiniz?

Çok büyük. Gerçekten devasa diyebileceğimiz yapıda. Bütün imkanlarımız var burada. Ve çekim esnasında da çok rahat ediyoruz. Çok büyük bir artı. Çok keyifliyim burada olduğum için. Evimde hissediyorum zaten kendimi buraya gelince.

-Ekip ile karşılaşmanızı, uyumunuzu da sormak isterim hemen…

Sağ olsunlar çok güzel karşıladılar onlar da. Sanki hep buradaymışım gibi karşıladılar. Onlara da buradan teşekkür edeyim senin vasıtanla. Çok çabuk kaynaştık dediğim gibi. Çok güzel gidiyor şu an ilişkilerimiz.

-Sosyal medyadaki yorumları takip edebildiniz mi? Çok güzel yorumlar vardı bu değişimle ilgili…

Çok bir zamanım olmuyor onlarla uğraşmak için. Çünkü tabii ki arkadaşlarım benimle paylaşıyor gördüklerini, önemli yorumları, insanların ne güzel tepkiler verdiğini.

Sağ olsunlar bu arada, herkese çok teşekkür ederim. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama çok vaktim olmuyor bakmak için.

- Son sorum. Filistin'deki insanlık dramıyla ilgili biliyorsunuz yaşananları. Son olarak bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?

Bunun bir savaş suçu, insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Savaşın iyisi kötüsü, doğrusu yanlışı olmaz. Savaş her zaman istemediğimiz bir şey. Bir an önce son bulmasını diliyorum.