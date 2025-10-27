Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!

Yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, rolü ve set süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Yeni bir oyuncu kadrosu, yeni bir senaryo, yeni bir reji var. Bu bize çok pozitif dönecek" diyen oyuncu, dizinin yepyeni bir enerjiyle başladığını söyledi. Bozdağ Film Platoları'ndaki atmosferi "Gerçekten devasa, kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle anlatan Yazıcıoğlu, sosyal medyadaki yorumlara da değindi: "Çok vaktim olmuyor ama insanların güzel tepkilerini duyuyorum, hepsine teşekkür ederim." Filistin'de yaşanan insanlık dramına da sessiz kalmayan oyuncu, "Bu bir insanlık suçu, bir an önce son bulmasını diliyorum" diyerek duyarlılığını dile getirdi. İşte röportajın tüm detayları…