Giriş Tarihi: 27.10.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 18:07
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Kuruluş Osman dizisinin devamı olarak yayın hayatını sürdürecek olan "Kuruluş Orhan" dizisi, yeni sezona merhaba demek için geri sayıma başladı. 29 Ekim Çarşamba günü atv ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan, bugün Bozdağ Film Platoları'nda yeni sezon lansmanını gerçekleştirdi. Yeni hikayesi ve kadrosuna kattığı usta isimlerle sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu; yeni yayın dönemini, hazırlık sürecini ve ekip arasındaki uyumu Sabah.com.tr'ye anlattı.