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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 11:23

Kuruluş Osman'da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 10 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 125. Bölümünde Osman Bey, zindana atılan Malhun Hatun'u kurtarmaya çalışırken öte yandan da İsmihan Sultan'ın kurduğu tuzakla mücadele eder. İsmihan Sultan ise Bengi Hatun'u kendine şahitlik etmesi için ikna etmeye çalışır.

Kuruluş Osman’da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?

125.Bölüm:

MALHUN HATUN ZİNDANDA!

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır. İsmihan Sultan, Bengi Hatun'u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir?

Kuruluş Osman’da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?

Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?

BENGİ HATUN'UN KARARI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır.

Kuruluş Osman’da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'dan mı yoksa Osman Bey'lerden yana mı vaziyet alacaktır?

Kuruluş Osman’da Osman Bey, Malhun Hatun’u zindandan kurtarabilecek mi? Tekfur Valens’in yeni planı nedir?

Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek'in canıyla tehdit edilmektedir. Osman Bey, Bengi Hatun'un hakikati söylememesi durumunda Söğüt'ü basacaktır. Osman Bey Malhun Hatun'u kurtarabilecek midir?

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