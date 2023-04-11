Kuruluş Osman’da Osman Bey, Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

121.Bölüm:

OSMAN BEY VE NAYMAN'IN TEKE TEK KARŞILAŞMASI

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir.