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  • Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

'ın 'u güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

'nin dev yapımı yayınlandığı ilk bölümle reytingleri alt üst ederek zirveye yerleşmişti. bu akşam izleyicisiyle buluşacak. da yine en çok izlenenler arasına girdi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan oldu. Başrolünü 'Osman Bey' karakteri ile 'in üstlendiği yapımda, gerek genç yetenekler gerekse usta oyuncular bulunuyor. Öyle ki, Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alıyor. Dündar karakterini , Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor. Kuruluş Osman'ın kadın oyuncuları da oldukça iddialı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan ilk bölümde tüm dikkatleri üzerine çeken kadın oyunculardan biri de Dündar Bey'in kızı karakteri ile oldu. Buse Arslan paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Doğal güzelliğiyle adeta büyüleyen genç oyuncu adından çok söz ettireceğe benziyor. İşte 'ın çok beğenilen paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 17:20
Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

'nin dev yapımı yayınlandığı ilk bölümle reytingleri alt üst ederek zirveye yerleşmişti. bu akşam izleyicisiyle buluşacak. da yine en çok izlenenler arasına girdi. Kuruluş Osman'ın 2. bölümünde; Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan oldu. Başrolünü 'Osman Bey' karakteri ile 'in üstlendiği yapımda, gerek genç yetenekler gerekse usta oyuncular bulunuyor. Öyle ki, Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alıyor. Dündar karakterini , Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor.

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Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

'ın kadın oyuncuları da oldukça iddialı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan ilk bölümde tüm dikkatleri üzerine çeken kadın oyunculardan biri de Dündar Bey'in kızı karakteri ile oldu.

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

'ın 'u paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Doğal güzelliğiyle adeta büyüleyen genç oyuncu adından çok söz ettireceğe benziyor. İşte Buse Arslan'ın çok beğenilen paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

HADİSE

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...
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Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte Aygül Hatun'un beğeni yağmuruna tutulan paylaşımları...

SEREN SERENGİL

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