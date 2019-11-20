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  • Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! ve canlandıracakları karakterler

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yayınlanacak olan dizisi için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarında yolculuğuna başlayacak olan Kuruluş Osman, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak. Öte yandan, Mehmet Bozdağ imzalı sezonun en iddialı dizisi olan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Başrolünü 'Osman Bey' karakteri ile Burak Özçivit'in üstlendiği yapımda, gerek genç yetenekler gerekse usta oyuncular bulunuyor. Öyle ki, Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alıyor. Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Samsa karakteri ile İsmail Hakkı, Yannis karakteri ile Tuğrul Çetiner, Zöhre karakteri ile Ayşegül Günay, Sofia karakteri ile Alma Terzic, Gündüz karakteri ile Emre Basalak, Kalonoz karakteri ile Abdül Süsler, Batur karakteri ile Eren Hacısalihoğlu, Bala Hatun karakteri ile Özge Törer, Aygül karakteri ile Buse Arslan gibi isimler bulunuyor. Kuruluş Osman'ın tam oyuncu kadrosu ve canlandıracakları karakterler ise detaylı bir hâlde şu şekilde;

Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:50
Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi için heyecan dorukta! Kuruluş Osman, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Ekranların iddialı dizisinin dev oyuncu kadrosu da açıklandı. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ve Osman Bey karakterini canlandırdığı Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Dizide; Nurettin Sönmez Bamsı, Ragıp Savaş Dündar, Saruhan Hünel ise Alişar rolüyle ekranda olacak. Tarihe ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan 'Kuruluş Osman', muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay üstleniyor.

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos). Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunu birlikte tanıyalım...

Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

BURAK ÖZÇİVİT (OSMAN BEY)

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Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir.

Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

NURETTİN SÖNMEZ (BAMSI)

Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

Nurettin Sönmez, 24 Temmuz 1978 doğumludur.

Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosunda sürpriz isimler! Kuruluş Osman oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

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