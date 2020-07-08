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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...

’ın ’i bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...

, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kuruluş Osman'ın 'i özel hayatıyla da merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın 'i 'ın kiminle evli olduğu takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ragıp savaş eşi 'la 2005 yılında evlendi. Ragıp Savaş eşi ve kızıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi

Giriş Tarihi: 08.07.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 07:41
Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...

, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kuruluş Osman'ın 'i özel hayatıyla da merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kiminle evli olduğu takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ragıp savaş eşi 'la 2005 yılında evlendi. Ragıp Savaş eşi ve kızıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Savaş ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri...

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...

EDİP TEPELİ VE EŞİ AYŞECAN TATARİ

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...
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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...
Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...
Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...
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