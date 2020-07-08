Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...

Kuruluş Osman, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş özel hayatıyla da merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kiminle evli olduğu takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ragıp savaş eşi Fadime Savaş'la 2005 yılında evlendi. Ragıp Savaş eşi ve kızıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Savaş ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri...