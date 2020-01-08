Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

Kuruluş Osman çarşamba gününe kuruldu! Kuruluş Osman son yayınlanan bölümünde de birinci olmayı başarmıştı. Tüm kategorilerde birinci, Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,69 izlenme oranı ve % 30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın altıncı bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 6. Bölüm etiketi #BuYurtBizim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükselmişti. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın oyunculuğu çok beğeniliyor. Deneyimli oyuncuyu takip eden hayranları ünlü oyuncunun yaşını merak etti. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i, Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte merak edenler için Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…