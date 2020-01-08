Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

’ın ’i şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

çarşamba gününe kuruldu! Kuruluş Osman son yayınlanan bölümünde de birinci olmayı başarmıştı. Tüm kategorilerde birinci, Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,69 izlenme oranı ve % 30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın altıncı bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 6. Bölüm etiketi #BuYurtBizim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükselmişti. Kuruluş Osman'ın 'i 'ın oyunculuğu çok beğeniliyor. Deneyimli oyuncuyu takip eden hayranları ünlü oyuncunun yaşını merak etti. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i, Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte merak edenler için Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 08.01.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 08:09
Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

'ın 6.Bölümünde bakın neler olmuştu? Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

'ın en beğenilen oyuncularından biri de karakterine hayat veren . Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar hayret etti. İşte Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

İLKER İNANOĞLU

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu

DEFNE SAMYELİ

BİZE ULAŞIN