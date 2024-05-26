Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

"HAYATIMIN EN MUCİZEVİ GÜNÜ…"

Atiksoy, "21 Mayıs 2024… Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini bir kez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükür, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta Rıza Madazlı ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um… İsminle geldin İsminle yaşa Milena" ifadelerini kullandı.