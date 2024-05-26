Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 18:28

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Bugün sosyal medyada paylaşım yapan çift, kızlarıyla ilk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızlarıyla o paylaşımları!

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ANNE OLDU

Kızları olacağını açıklayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

KIZLARIYLA İLK POZU VERDİLER!

Kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Bugün sosyal medyada paylaşım yapan çift, kızlarıyla ilk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

PAYLAŞIMA DUYGUSAL NOT!

Atiksoy yaptığı paylaşımın altına oldukça duygusal bir not ekledi.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

"HAYATIMIN EN MUCİZEVİ GÜNÜ…"

Atiksoy, "21 Mayıs 2024… Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini bir kez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim'e sonsuz şükür, sonra da Mira Milena'mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta Rıza Madazlı ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs'lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş'um… İsminle geldin İsminle yaşa Milena" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA