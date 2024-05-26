Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarıyla ilk kez poz verdi!

Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
18:28
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Bugün sosyal medyada paylaşım yapan çift, kızlarıyla ilk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızlarıyla o paylaşımları!