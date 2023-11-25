Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
11:20
‘Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’inden samimi açıklamalar! Emre Bey: Eski Türkçe set sonrası da dilimden düşmüyor...
ATV dizisi 'Kuruluş Osman'a Orhan Bey karakteriyle dahil olan Emre Bey, görkemli platoda rolüne büründükten sonra normal hayata adapte olmanın ilk başlarda kendisini zorladığını belirtti. Emre Bey eski Türkçe'yi çok sevdiğini de söyleyip ekledi: "Dizide kullandığımız eski kelimeler günlük hayatımda da dilimden düşmüyor."