‘Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’inden samimi açıklamalar! Emre Bey: Eski Türkçe set sonrası da dilimden düşmüyor...

MACERANIN MANTIKLISINI SEVERİM

Motosiklet kullanmayı seviyorsunuz. Extrem sporlarla aranız iyi mi?

Motor kullanmak bana terapi gibi de geliyor, bu yüzden çok seviyorum. Bazen de trafikten kurtulmamı sağlıyor. Extrem sporlarla da aram iyi. Yaparken de keyif alıp çabuk adapte oluyorum. Dizide de at binmede veya kılıç kullanmada çok zorluk çekmedim. Bu tarz şeylere yatkınlığımın olması benim için bir artı tabii ki.

Macera sever misiniz?

Seviyorum. Ama her türlüsünü de değil. Ne olduğuna bağlı. (Gülüyor) Ben daha çok mantıklı maceraların peşinden gidiyorum. Her ne olursa olsun kontrollü olmak önemli.