‘Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’inden samimi açıklamalar! Emre Bey: Eski Türkçe set sonrası da dilimden düşmüyor...

At binme, kılıç kullanma gibi dersler aldınız mı?

Çok uzun süreli olmasa da sete çıkmadan kısa bir süre önce birkaç kez ders aldım. Yatkınlığım olduğu için çok fazla eğitime ihtiyacım olmadı.

Kıyafetlerinizi giyip o role büründükten sonra normal yaşantınıza döndüğünüzde ne hissediyorsunuz?

Bu durum ilk başlarda bir süre zorladı. Ama şu an alıştım diyebilirim. Kıyafetlerden daha çok günlük hayatta da dizide kullandığımız bazı kelimeler ağzımdan çıkabiliyor istemsiz. Bakalım, bu duruma da alışırım herhalde ilerleyen süreçte inşallah.

Uzun yıllardır reyting rekorları kıran bir işe dahil olmanın sorumluluğu fazla mı?

Sonuç olarak yüksek reyting alan bir proje bu, günü kurtarmaya çalışan bir proje değil. Reytinglerinin hep yüksek olması gerekiyor. Öyle bir başarı akışkanlığı var burada. Ben de bu alışkanlığın içine düşmüş oldum bir nevi. Bu da bence bir rahatlık değil, ekstra bir sorumluluk. Bu yüzden de dizinin 5. sezonu olmasına rağmen hâlâ büyük bir titizlikle çalışılıyor. Bir de bunun üzerine Orhan Bey'i oynuyor olmam ekstra sorumluluk yaratıyor.

