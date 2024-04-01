Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

Giriş Tarihi: 01.04.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
23:10
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu Atiksoy, bugün doğum gününde 'bebeğe merhaba' partisi düzenledi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un partisinden eğlenceli o anlar!