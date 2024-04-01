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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 23:10

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu Atiksoy, bugün doğum gününde 'bebeğe merhaba' partisi düzenledi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un partisinden eğlenceli o anlar!

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle evlendi.

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

KIZLARI OLACAK!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

DOĞUM GÜNÜNDE 'BEBEĞE MERHABA' PARTİSİ

Ünlü oyuncu Atiksoy, bugün kendi doğum gününde yeni doğacak kızı için 'bebeğe merhaba' partisi düzenledi.

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum gününde anlamlı kutlama!

DOĞUM GÜNÜNDE 'BEBEĞE MERHABA' PARTİSİ

Ünlü oyuncu Atiksoy, bugün kendi doğum gününde yeni doğacak kızı için 'bebeğe merhaba' partisi düzenledi.

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