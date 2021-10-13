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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:15

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.

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Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

"PLATOYA GİRİNCE KOCAMAN BİR ŞEHİRLE KARŞILAŞTIM"
'Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Korkmaz, "Açıkçası çok heyecan vericiydi çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Büyük bir prodüksiyon olarak herkes bahsediyor ama gerçekten bambaşka bir şehir ve dünya varmış burada.

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

Bu beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda biraz da korkuttu tabii ama bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Oyuncuyu dinç tutan bir şey. Korkumu bastıran şeylerden bir tanesi de beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi. Set ekibi zaten yıllardır birlikte çalışıyor. Ben üçüncü sezonda dahil oluyorum ama bunun çok öncesi var. Gerçekten güzel karşılandım. Oyuncu arkadaşlarım, ekip herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

"HAZIRLIK SÜRECİ ÇOK HEYECANLIYDI"

Korkmaz, hazırlık süreci hakkındaki düşüncelerini "En heyecanlı en güzel süreçti hazırlık süreci… Çok ciddi deneyimler edindim; at binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. Hazırlık süreci çok keyifliydi, heyecanlıydı. O atlarla kurulan bağlar… Eğitmenlerimiz gerçekten çok iyilerdi, bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk. Bu bizim yeteneğimiz dışında eğitmenlerin çok iyi olmasından kaynaklıydı. O süreç beni çok heyecanlandırmıştı ve mutlu etmişti. Böyle bir prodüksiyona dahil olmakta çok heyecan verici bir şey" sözleriyle anlattı.

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