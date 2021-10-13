Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

"HAZIRLIK SÜRECİ ÇOK HEYECANLIYDI"
Korkmaz, hazırlık süreci hakkındaki düşüncelerini "En heyecanlı en güzel süreçti hazırlık süreci… Çok ciddi deneyimler edindim; at binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. Hazırlık süreci çok keyifliydi, heyecanlıydı. O atlarla kurulan bağlar… Eğitmenlerimiz gerçekten çok iyilerdi, bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk. Bu bizim yeteneğimiz dışında eğitmenlerin çok iyi olmasından kaynaklıydı. O süreç beni çok heyecanlandırmıştı ve mutlu etmişti. Böyle bir prodüksiyona dahil olmakta çok heyecan verici bir şey" sözleriyle anlattı.