Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar!

Bu beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda biraz da korkuttu tabii ama bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Oyuncuyu dinç tutan bir şey. Korkumu bastıran şeylerden bir tanesi de beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi. Set ekibi zaten yıllardır birlikte çalışıyor. Ben üçüncü sezonda dahil oluyorum ama bunun çok öncesi var. Gerçekten güzel karşılandım. Oyuncu arkadaşlarım, ekip herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.