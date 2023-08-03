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Haberler Galeri Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:46

Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!

"Şıkır şıkır" şarkısındaki düetlerinin ardından araları bozulan Mustafa Sandal ve Gülben Ergen'in küslüğü yıllar sonra bitti. Bodrum'da bir organizasyonda bir araya gelen ikili, birlikte düet yaparak buzları eritti

Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!

Bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda İskender Paydaş sahne aldı. Mustafa Sandal, Fatih Ürek, Gülben Ergen ve Seda Üren de sahneye çıkarak geceye renk kattı.

Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!

Takvim'in haberine göre; Ergen'le birlikte sahneye çıkarak "Şıkır Şıkır" şarkısını seslendiren Sandal, "Barışmak için sana kocaman bir paket gönderdim.

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Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!

Paketin içinde büyük bir taş, taşın altında da sana hediye ettiğim içinde şarkı sözleri olan USB vardı.

Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!

O taşın anlamı da benimle küs kalırsan başını taştan taşa vurursun" diyerek küslüğü bitirdi.

Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!
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