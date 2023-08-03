Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:46

Küslük sona erdi! Mustafa Sandal ile Gülben Ergen yıllar sonra bir arada!

"Şıkır şıkır" şarkısındaki düetlerinin ardından araları bozulan Mustafa Sandal ve Gülben Ergen'in küslüğü yıllar sonra bitti. Bodrum'da bir organizasyonda bir araya gelen ikili, birlikte düet yaparak buzları eritti