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Haberler Galeri “Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:33

“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı salladı… Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Usta oyuncu "Kuzu Şerbo" dedi sosyal medya yıkıldı!

“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı... Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var.

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“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!

Son olarak eşi tarafından terk edilen Pembe sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

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