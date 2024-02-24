Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
15:33
“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyayı salladı… Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Usta oyuncu "Kuzu Şerbo" dedi sosyal medya yıkıldı!