Giriş Tarihi: 24.05.2023 14:17

'Lan Jale' olarak hafızalara kazınmıştı… Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile yıllara savaş açtı!

Güzel oyuncu Esin Civangil ile Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanışmıştık. O fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncularının şimdi ne yaptığı merak konusu oldu? Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı... Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne birçok genç yıldız kazandırdı. Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi... İşte Ekmek Teknesi'nin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...