Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:22

Lerzan Mutlu ‘Sen bir de beni makyajsız gör’ demişti… Lerzan Mutlu’dan takipçisine tokat gibi yanıt!

Her zaman adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kusura Bakma' isimli şarkısı için kamera karşısına geçmişti. Lerzan Mutlu, makyajsız bir paylaşımını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Lerzan Mutlu, şimdi ise takipçisine verdiği yanıtla konuşuluyor. Lerzan Mutlu sosyal medyada ayna selfiesini paylaştı ve fotoğraf üzerine, "'Sen bir de beni makyajsız gör' isimli çalışmam" notunu eklemişti. Mutlu'nun bu paylaşımına bir takipçisinden, "Sen bir de beni makyajsız ama bol filtreli gör adlı çalışma" şeklinde bir yorum geldi. İşte Lerzan Mutlu'nun çok konuşulan yanıtı…